В таблице ниже мы привели самые частые неполадки и цены на ремонт стиральных машин без запчастей. Итак, мы поможем Вам, если Ваша стиральная машина:

Вид неполадки Стоимость ремонта одного узла (в рублях) Не греет (не нагревает) воду от 1250 рублей Постоянно заливает — сливает воду от 1250 руб Гудит (шумит сильнее обычного) от 1450 руб Не набирает воду от 1400 руб Сильно вибрирует или трясется от 1350 руб Не включается от 1450 руб Стучит при отжиме от 1350 руб Не сливает воду от 1350 руб Бьет током от 1400 руб Не отжимает от 1350 руб Течет, протекает от 1400 руб Автомат выбивает пробки от 1350 руб Не крутит барабан от 1250 рублей

а также при любых других неисправностях. Выезд + диагностика в случае ремонта составит 0 рублей! В случае отказа от ремонта — 500 рублей.

Стоимость в прайсе указана минимальная, она бывает в случае комплексного ремонта и с учетом скидок. Бывает, что ремонт нецелесообразен по причине дороговизны запасных частей или же если мастер в ходе диагностики обнаружил еще некоторые проблемы в агрегате. В таком случае, если Вы решите отказаться или повременить с ремонтом, выезд мастера с диагностикой составит 500 рублей. К тому же, постоянным клиентам мы всегда идём навстречу и всегда стараемся сделать приятную скидку. Мы работаем со стиральными машинами любых марок, как всем известных брендов, так и малораспространенных. Год выпуска тоже не важен.

«102 Мастера» — это качественный, но недорогой ремонт стиральных машин в Екатеринбурге на дому! Если Ваша машинка не включается, сильно шумит, не сливает воду, или же с ней случилась другая проблема, мы вернем Вашу помощницу к жизни – быстро и без головной боли. Ремонт стиральных машин — наша специализация. Поэтому опыт наших мастеров в ремонте «стиралок» больше, чем у компаний, ремонтирующих все виды бытовой техники.

«102 Мастера» — это теплый сервис и честные цены! Мы Вас только порадуем!

Как формируется стоимость наших услуг?

В Екатеринбурге работают «мастера» и «сервисные центры», которые заманивают клиентов псевдонизкими ценами на своих сайтах и в телефонных разговорах. Способов обмана клиентов у них очень много. Например, могут приехать и разобрать стиральную машинку, сделать «диагностику» и сказать, что ремонт будет стоить, к примеру, 8000 рублей. Если вы отказываетесь, то говорят, что разбор машинки не входил в «диагностику» и стоимость разбора составляет 1000 рублей. А стоимость сборки — 1500 рублей. В итоге, клиенты попадают просто так на пару тысяч рублей. И таких способов у них много. Есть много видео в ютубе, в которых разоблачают таких лгунов.

Что касается наших цен на ремонт, то мы стараемся делать их низкими. Но вы должны понимать, что хороший специалист со стажем от 5-7 лет не может получать меньше 100 000 рублей в месяц. Это в любой деятельности так. Чтобы заработать эту сумму за 22 рабочих дня, ему нужно в день зарабатывать около 5000 рублей чистыми. Чтобы получить столько заявок, только на рекламу в Авито, Профи.ру или Яндексе нужно потратить около 2000 рублей в день. Плюс расходы на мастерскую, транспорт и прочее — минимум 1000 рублей. Выходит, 1 мастер в день должен отремонтировать минимум на 8000 рублей. А это — 5 средних выездных ремонтов по городу. Поэтому дешевле уже некуда. Опытные мастера за копейки не приедут к Вам.

Почему стоит заказать ремонт именно у нас?

Кому бы Вы ни заказали ремонт техники — Вам ее отремонтируют. Единственный момент — как? Ведь одно дело — сделать плохо и дорого, и совсем другое — качественно и дешево, выписав гарантию. Итак, почему же Вам стоит доверить ремонт стиральной машины именно нам?

Первая причина – починка машины обойдется Вам недорого. Позвонив к нам, трубку возьмет мастер, а не посредник в лице оператора. Мы работаем напрямую с клиентом, без посредников. За счет этого мы можем позволить себе самые низкие цены в Екатеринбурге и Верхней Пышме: стоимость услуг начинается от 1250 рублей. Точную цену ремонта можно узнать только после диагностики техники. У нас работают только опытные и обходительные мастера. Отзывы нас вы можете прочитать чуть выше. Мы дорожим своей репутацией, поэтому выполняем свою работу максимально качественно, быстро. Мастера нашего сервиса обучены ремонту стиральных машин всех марок и моделей, у них уже есть большой опыт их наладки. Мы используем только качественные комплектующие и запчасти, произведенные в том числе во Франции, Италии, Германии. Не в наших интересах использовать дешевые и некачественные запчасти, ведь мы даем гарантию как на работу, так и на комплектующие. Скорость – еще один наш козырь. 95% неисправностей мы устраняем в день обращения, за один приезд. Вам не придется никуда везти Вашу «стиралку» и ждать днями и неделями, пока подойдет очередь. У нас более 5 мастеров, которые приезжают к клиентам со всеми необходимыми комплектующими и инструментами. Мы выписываем гарантию на свою работу и на использованные запчасти. Это освобождает Вас от беспокойства, что ремонт произведен некачественно или в нем были использованы плохие запасные части. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому даем гарантию не 3-6 месяцев, как предлагают многие, а до 12 месяцев!

Почему ремонт стиральной машины лучше производить на дому?

Мы производим ремонт стиральных машин у Вас на дому — это тоже относится к преимуществам нашей мастерской. Ведь Вам не придется отвозить Вашу помощницу в мастерскую или сервисный центр. К тому же, в мастерских технику ремонтируют, как правило, долго.

Теперь Вам не придется поднимать тяжелую технику и спускать ее с этажа, а потом обратно. Не надо нанимать автомобиль, ведь в большинстве случаев стиральная машинка не помещается даже в багажник. Также не придется отпрашиваться с работы, чтобы починить стиральную машину – мастер подъедет в удобное для Вас время, без доплат за приезд вечером или в выходные дни.

Одним словом, ремонт стиральных машин на дому — услуга очень удобная и экономичная. А с нами — так тем более!

Как заказать ремонт?

Если Вы заметили, что Ваша стиральная машина сильно гудит, шумит, вибрирует, трясется – обращайтесь к нам. Также мы отремонтируем машинку, если она перестает нагревать воду, выбивает пробки автомат или белье плохо отстирывается, а также появляется неприятный запах от белья после стирки. Если Ваша стиральная машина плохо отжимает или не сливает воду — может потребоваться замена помпы.

Мы занимаемся ремонтом стиральных машин абсолютно всех марок и моделей: AEG, Атлант, Indesit, Электролюкс, Bosch, Миле, Hotpoint, LG, Канди, Ariston, Haier, Ardo, Siemens, Candy, Gorenie, Бош, Zanussi, Atlant, Вирпул, Electrolux, Леран, Hansa, Силтал, Kaiser, Вятка, Samsung, Vestel, Индезит, Brandt, Whirpool, Daewoo, Аристон, Siltal, Mabe, Ардо, Miele, Asko, Beko, и других.

Наши мастера выезжают на дом в любой район Екатеринбурга и Верхней Пышмы: Центр, Уралмаш, Свердловский, Арамиль, Березовский, Эльмаш, Химмаш и все другие, а также ближайший пригород.

Заказать ремонт можно тремя способами:

Позвонив напрямую мастеру по телефону: 8-912-238-66-30

Оставив заявку на этом сайте

Написав в нашу группу по ремонту стиральных машин: https://vk.com/remont_stiralnyh_ekaterinburg

Отзывы наших клиентов

Все отзывы о нас — настоящие. Вы можете посмотреть их выше на этой странице — клиенты сами пишут нам отзывы ВКонтакте. Заодно убедитесь, что наша мастерская работает на рынке Екатеринбурга уже много лет.

Кристина Бочкарева

Благодарю компанию «102 Мастера» и отдельная благодарность мастеру Степану очень быстро приехал, нашел причину поломки, устранил, дал рекомендации. Очень понравилось наличие запасных частей у мастера. Ребята, Вы молодцы, огромная Вам благодарность. Растите и развивайтесь. Отличный сервис, такой как и должен быть.

Андрей Дерябин

Отличная контора. Дверь в стиралке не открывалась, пришлось вызвать мастера. Приехали Степан и Роман, сделали все буквально за минут 10 и все работает. Большое спасибо)

Артем Дудаль

Хорошая контора: сначала вызвали мастера с Авито — мастер приехал, попытался обмануть (насчитал 10 тыс. За замену 3 запчастей), мне показалось подозрительным — позвонил в компанию 102 мастера, описал проблему — диспетчер сразу сказал, что меня пытаются обмануть. Приехал мастер Степан, посмеялся с предыдущих мастеров, быстро выявил проблему (никак не связанную с запчастями, которые попытались заменить мошенники), цена оказалась в 2 раза ниже, чем у мошенников и на следующий день (была проблема с «мозгами» — на месте не решить) машинка была исправна… Кроме того, Степан посоветовал как избежать повторения такой неисправности. По итогам — персонал квалифицированный, цены приемлемые, фирму рекомендую…

Костя Ярославцев

Огромное спасибо мастеру Степану за великолепную работу

Артур Фархутдинов

Обратился в фирму 102 мастера с вопросом о ремонте стиральной машины, приехали оперативно и починили, задавал вопросы по стиральной машине отвечали на мои вопросы и объясняли, советую эту фирму и не дорого, буду всегда обращаться в эту фирму по ремонту стиральной машины, спасибо огромное

Елена Филиппова

Обратилась в фирму» 102 мастера» с вопросом о ремонте стиральной машины. Степан и Роман прилетели в течении часа. Степану- огромная благодарность ( с занесением в личное дело) быстро ,аккуратно и по делу, вся работа заняла 15 минут. Роману спасибо-на входной двери ручку поправил. Позитивные ребята, Молодцы!!!

Наталья Макарова

Мастеру Степану огромное спасибо за хорошую работу и быстрый ремонт моей стиральной машины

Андрей Федяков

Благодарность хочу выразить мастеру Михаилу. Приехал, все быстро сделал, меньше чем за неделю отремонтировал, привез, установил, работает как новенькая, Спасибо

Рустам Неважно

Обратился мастеру Нафису проконсультироваться по поводу надёжности сушильной машины Bosh vs Beko. Хоть вопрос был не по адресу но ответ я получил. И был приятно удивлён. Другие бы мне точно ответ не дали. В связи с чем рекомендую данного мастера

Ярослав Донбассенко

Спасибо мастеру Степану. Приехал быстро, и починил точно так же. Работает как новая.

Ирина Вохмякова

Большое спасибо мастеру Роману, за оперативный ремонт машинки, приехал сразу после звонка, починил быстро и качественно.

Юлия Зайцева

Огромная благодарность мастеру Степану за отличную работу и помощь! Накануне был специалист, посмотрел, сказал, что нужно заказать деталь стоимостью в половину машины и ждать до месяца. Степан по телефону из описания определил другую причину поломки. Приехал быстро и сделал!

Катрина Евстигнеева

Спасибо за отличный ремонт. Мастер Степан пошел на встречу при переносе ремонта на время, после приехал вовремя, быстро и аккуратно починил!

Марина Исаева

Благодарю за оперативный ремонт. Мастер Степан — приехал вовремя как договаривались, быстро, аккуратно починил, без лишних разговоров.

Артём Минин

Приехали быстро, поменяли еще быстрее.

Спасибо большое Роману, замечательно починил машину и всё доходчиво объяснил!

Евгений Лисицын

Огромная благодарность мастеру Степану, человек — золотые руки и голова. Отличное соотношение цены и качества работы. Приехал, сразу выявил проблему и исправил за 5 минут. Однозначно рекомендую, мастер на все сто!!!

Ирина Деревянных

Откликнулись на заявку в течении получаса, через час приехал мастер. Все четко, точно и по плану! Щетки заменены, машинка работает, я счастлива!!! Мастера Степана — рекомендую!!!

Степан Герт

Заявку разместил, и через три часа мастер уже приехал. Поменял все быстро. Удобно!

Дарья Васильева

Благодарна Роману за оперативность в починке стиральной машины, сделал все максимально быстро и недорого!!! Очень приятный мастер)).

Лена Кириллова

Работа проведена качественно и быстро, мастер приехал в день заявки

Тёма Кузеванов

Хорошие ребята, починили все на месте, без выезда. Уделили пару часов и машинка как новая. Деньгами так же не напугали. Своевременно, качественно, не дорого )).

Алёна Козюберда

Благодарю мастеров (Романа и товарища) за быструю диагностику и решение проблемы со стиральной машиной! вышел из строя насос, через пару часов после поломки уже была готова, по цене все устроило.

Дарья Голева

Мастер приехал во время через 40 минут был уже у меня

диагностировал мою машинку, нашел 2 неисправности. Заменили нагреватель и запирающий дверцу механизм, На мой взгляд, все было выполнено профессионально, и ремонт в один приезд.

Рекомендую этих мастеров!

Оля Константинова

Машинка не хотела сливать воду, позвонила в данную компанию, приехал мастер и сразу починил мою помощницу, ещё и гарантию дали, по цене тоже все устроило, вообщем рекомендую этих мастеров 👍

Ирина Клепалова

Рекомендую сервис! сломалась машинка, думала никто не поедет ко мне в 9 вечера, но через полчаса мастер был у меня, быстро решил проблему, и машинка снова работает. Пока ждали запчасти, мастер был на связи и без проблем, спокойно общается и разъясняет в чем причина и чего ждать от ремонта. А самый приятный бонус — это гарантия год на работу и запчасти. Большое спасибо Степану за помощь 😊

Андрей Елисеев

Спасибо Роману и его товарищу (имя не знаю). На протяжении 2-х недель беспокоил звон на высоких оборотах, после самостоятельной диагностики причину найти не удалось. Решил обратиться в данную службу. Роман оперативно позвонил, согласовали время, разобрали — пришли к мнению, что причиной является неисправность подшипника барабана. В течение 3-х дней, включая выходные, заменили подшипник, установили все на место. Прошел месяц с момента ремонта, все работает!

Фаина Набиулина

Вчера сломалась машинка, обратилась в данный сервис за устранением неполадки. Мастер приехал быстро, описал причину поломки, и указал цену. Объяснил, что ему надо купить детали и уехал. Через час вернулся и починил мою помощницу. Очень благодарна такой оперативной работе. Ещё и гарантию дали. Быстро и качественно. Теперь всем своим знакомым буду рекомендовать данный сервис. Ещё раз огромное спасибо!

Юлия Алиева

У меня сломалась стиральная машина, не крутил барабан, посоветовали обратится в эту компанию, мальчики не подвели, оперативно приехали и устранили проблему за приемлемую цену и ещё дали гарантию на 12 месяцев, ещё раз большое спасибо, буду вас всем рекомендовать!

Οлег Τимофеев

Хочу выделить огромную благодарность мастеру Степану! Поменял подшипник на барабане за кратчайшие сроки грамотно, быстро и качественно 👍рекомендую этот сервис по ремонту стиральных машин 👍

Вера Домбровская

Большое спасибо мастеру Роману. Работу сделал быстро, качественно. Общение максимально доброжелательное.

Стефания Есаулкова

Спасибо большое Роману за ремонт машины. Приехал очень быстро, исправил поломку, недорого. Сервис — супер.

Катя Шатрова

Мастер провел диагностику, купил запчасти и починил машинку, и все в короткие сроки. Очень довольны!

Наталия Левенец

Мастер приехал быстро и сделал работу за полчаса 👍🏻

Александр Кузнецов

Реально быстро. Позвонил в 9-30, описал повреждение, скинул на ватсап фото серийного номера и через час мастер с нужным сливным насосом был уже у меня. 20 мин работа и в 11 машина исправна. Рекомендую!

Сергей Безруков

Огромное спасибо Вам!) 5минут и машинка снова с нами)))

Ещё раз спасибо👍🏻👍🏻👍🏻

Виталий Трефилов

Оставили заявку на сайте, в течении 5 минут перезвонили, а через 20 минут уже подъехали и устранили неисправность! Мастер очень понравился, быстро и качественно выполнил свою работу. Обязательно будем рекомендовать Ваш сервис всем!

Вячеслав Шаламов

Наша немка пускала лужи на пол. Позвонил в этот сервис. Приехали в этот же день, установили причину. Вечером вернулись с нужной запчастью и всё быстро сделали. Спасибо Роману и его коллеге!

Наталья Сорокина

Спасибо большое мастеру Роману за проделанную работу, оперативно и надеюсь качественно

Наташа Астафьева

Спасибо большое мастеру за проделанную работу, приехал в этот же день когда оставила заявку, нашел проблему, и устранил ее на следующий день, в общем качественно и быстро по разумной цене 👍

Магдалена Гаврикова

Спасииибо большое мастеру Степану! Всего за пол часа он спас нашу ненормальную стиралку, которая «сожрала» носок мужа и не могла слить воду))) позже наша «красавица» начала ещё и нервничать и биться током, но Степан пришёл и все починил🛠🔧👍очень порадовал сервис, утром позвонила, договорились о вечернем времени, мастер пришёл вовремя и оживил нашу 🐷) )

Елена Первухина

Нашей стиральной машине Бош 15 лет. В мае этого года полетел двигатель — заменили за день, а сейчас сломалась помпа насоса. Машина стоит в ванной в нише — не отодвинуть не повернуть! Но для мастеров это оказалось не проблемой — поднять , вытащить и отремонтировать !

Огромное спасибо Роману и Степану за сервис , оперативность качество работы и понимание ! Отличные мастера! Больше всего радует обратная связь с сайтом, пишешь о проблеме и в течении одного дня она устраняется. И опять машина стирает. Все бы так работали как эта фирма!

Яна Кошкарева

Оперативно отреагировали, мастер приехал, разобрал и собрал даже пол часа не прошло ! Очень довольны! И не дорого! Спасибо огромное! Мастер-огонь))

Муса Исаев

Ребята спасибо вам огромное за вашу проделанную работу.

Виктор Соколов

Ребята огромные молодцы! Я в восторге, честно! Сделали ремонт стиральной машины за 15 минут (Замена ТЭНа) и очень, очень дешево! До этого обращался в компанию РемТех, там выставили счет в 8000 рублей и наплели какой-то лапши. В итоге из-за РемТеха я почти месяц был без стиральной машины, т.к. у меня забрали деталь якобы на диагностику и не возвращали. Здесь же приехали двое опрятных и вежливых ребят, 15 минут времени и всё, машинка как новая! Рекомендую на 100%.

DELETED

отличный сервис! быстро приехали и решили проблему, цены гораздо ниже других мастерских, большое спасибо! 5 балов из 5!

Иван Волков

Остался доволен работой мастера! Пришёл опрятный мастер, уже с новыми запасными частями для моего Samsung, о проблеме я рассказал по телефону, проблему решил быстро, дал гарантию на свою работу. 👍👍👍

Настя Берсенева

Отличный сервис, недавно помогли с серьезной поломкой стиральной машинки, которую как мы думали, уже не устранить. Понравилась оперативность, а также недорогая цена ремонта. И конечно же главное качество!

Галина Шохирева

Сломалась машинка, хотела выбрасывать. Посоветовали вашу фирму. Приехал мастер починил все очень быстро и качественно. огромное спасибо. рекомендую всем эту фирму

DELETED

Обломила ручку, думала придётся менять полностью люк, вызвала мастера, приехали в течении дня, очень быстро починили, минимум затрат и времени. Очень довольна

Аля Зайцева

Сломалась машинка, вызвала мастера, мастер приехал в течение дня, починили машинку за разумную цену, хотелось бы сказать спасибо мастерам за проделанную работу)))

Эльмар Фанильевич

Сильно гудела машинка, позвонил в течение часа приехали сделали диагностику, сказали нужна замена подшипников причём ни так уж за дорогую сумму, через часа два уже машинка была рабочая. Спасибо ребятам быстро, качественно, а главное не дорого, ещё рас большое спасибо 😊

Алексей Курьин

Сегодня сломалась стиральная машина, позвонили мастерам и они буквально через час приехали. Очень оперативно и профессионально отремонтировали, проверили, машина работает!!! И гарантия действует полгода! Большое спасибо мастерам! Всем рекомендую! 👍

Марина Мартынова

Огромное спасибо мальчикам — мастерам!!! Очень оперативно, очень вежливо и очень профессионально что для меня крайне важно! И все это по весьма приемлемой цене!!! Очень рекомендую! Ещё раз спасибо и благодарных клиентов!

Анастасия Серегина

Мастера молодцы! На вызов приехали в течении часа. Работу сделали быстро и недорого. Спасибо большое!😊

Альфия Целикова

Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО опытным и грамотным мастерам￼￼￼ по ремонту стиральных машин. Сегодня созвонилась с мастером в 11утра рассказала про свою неполадку в машине, в 15-00 два мастера приехали ко мне домой, провели бесплатно диагностику, забрали неисправную деталь и уже в 19-00 привезли новые запчасти, всё установили быстро, качественно, недорого и ещё с гарантией!!!Очень приятно, что есть такие опытные, доброжелательные мастера! Большое им спасибо, всем рекомендую!!!

Алексей Бабушкин

Мастер знает своё дело, приехал как и договаривались, всё объяснил в чем проблемы и отремонтировал буквально за час, дал гарантию и теперь всё отлично работает! Советую ребята обращаться именно сюда

Юленька Пономарева

Спасибо огромное мастерам! Главное знают свое дело, и очень отзывчивые мастера, рекомендую всем!!!

Николай Пятанов

Все мастерские советовали купить новую машинку, позвонил сюда. Мастера приехали и через 3 часа машинка работала. Спасибо огромное! Побольше бы таких мастеров! Всем советую!!!

Денис Исаков

30.12 Не одна мастерская не бралась делать. Позвонив сюда, через 20 минут мастера уже были у меня дома. А через 4 часа машинка уже работала. Спасибо мастерам! Не хотелось оставаться на новый год со сломано машинкой.

Елена Никитина

16 декабря вызывали мастера через заявку на сайте, тут же нам перезвонили (буквально через минуту, мы аж удивились) и в течение часа уже приехал специалист. Все починил и в итоге вышло в разы дешевле чем у нескольких фирм, куда пытались обратиться до этого. Так что рекомендую однозначно! Спасибо огромное за хорошее впечатление и ремонт!

Татьяна Гагарина-Родионова

Спасибо вашим мастерам! Оперативная работа! Оставила заявку и тут же перезвонили операторы, назначили время. Мастера объяснили причину поломки техники, тут же все заменили. Ещё раз спасибо за оказанную работу… РЕКОМЕНДУЮ

Елена Батутина

Спасибо огромное! Мастера приехали быстро, оперативно и качественно выполнили свою работу.

Татьяна Крадина

Спасибо за проделанную работу мастерам, позвонила, приехали сразу, все починили и объяснили в чем была проблема, цена приемлемая, дешевле чем во многих других сервисах!

Анна Кузминская

Спасибо огромное мастерам!!! Очень оперативно работают! Стиральные машины знают в идеале! И цены действительно приятно удивили!!!

Ксюша Сафонова

Мастера приехали быстро, оперативно и качественно выполнили свою работу. Спасибо за проявленную заботу)

Юлия Давыдова

Мастера приехали в течении 1-2 часов. Быстро установили причину поломки, подсказали как это можно исправить временно и как исправить на всегда. Очень доступно объясняли (учитывая, что я девушка). По цене диагностика получилась дешевле, чем во многих других компаниях. Спасибо за такую скорую помощь.

Игорь Моденов

Ребята отреагировали быстро! Все объяснили, что и как Подчинили оперативно. Позвонил договорился ,приехали сделали. Все чётко и без вопросов! Парни знают своё дело. И цена приятно порадовала.

Александр Бекренёв

Цена порадовала. Ребята быстро работают, без проволочек. Очень понравилась заинтересованность персонала к проблеме (предложили даже фото по «допам» прислать).